LIVE – Modena-Perugia 0-2 (20-25, 28-30, 15-11): Superlega 2021/2022 volley in DIRETTA (Di domenica 13 febbraio 2022) La DIRETTA testuale di Leo Shoes PerkinElmer Modena-Sir Safety Conad Perugia, sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Gli uomini di Giani vanno a caccia di punti contro i Block Devils di Grbic, primi in classifica. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 13 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 21^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLA Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Modena – ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Latestuale di Leo Shoes PerkinElmer-Sir Safety Conad, sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato didimaschile. Gli uomini di Giani vanno a caccia di punti contro i Block Devils di Grbic, primi in classifica. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 13 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 21^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNA LA– ...

Advertising

VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 3’ SET Modena-Perugia 17-14 ace Leon. Non abbiamo ancora un leader indiscusso dai no… - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 3’ SET Modena-Perugia 17-11 pipe vincente di Ngapeth. Piccinelli si è fatto mezzo cam… - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 3’ SET Modena-Perugia 14-10 Nimir sta trasformando il campo in groviera. Tappezziere.… - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 3’ SET Modena-Perugia 11-8 ace Bruno. Gioia per gli occhi. Si sì anche per la tecnica… - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 3’ SET Modena-Perugia 10-8 ancora Nimir senza troppi ostacoli #BlockDevils… -