(Di domenica 13 febbraio 2022) A, in provincia di Chieti, era conosciuto come “il pittore della notte”. Francesco De Florio De Grandis aveva 72 anni ed è statoquesta mattina adi. Ad ucciderlo undiconvito che “Ciccillo” (questo il soprannome della vittima) parlasse male di lui. L'omicidio Francesco De Florio De Grandis è stato ucciso intorno alle 8 a pochedi metri dain via Cipollone, raggiunto da una decina didipoco dopo essere uscito per partecipare alla Messa nella Cattedrale della cittadina abruzzese. I carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica hannoun uomo di 60 anni che viveva nello stesso palazzo della vittima. Sembra che il ...

Advertising

andreastoolbox : Omicidio a Lanciano, 72enne ucciso con decine di colpi di pistola. . Fermato un vicino di casa | Sky TG24 - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Lanciano, 72enne freddato con decine di colpi di pistola. Fermato un vicino di casa - SkyTG24 : Lanciano, 72enne freddato con decine di colpi di pistola. Fermato un vicino di casa - francobus100 : Lanciano, 72enne ucciso per strada con dieci colpi di pistola, il figlio: «Stava andando a messa». Fermato il vicin… - ekuonews : Omicidio a Lanciano, 72enne ucciso con decina colpi pistola -

Ultime Notizie dalla rete : Lanciano 72enne

...diversi mezzi di soccorso con a bordo il personale medico del 118 che ha ritrovato il..., omicidio in centro: pensionato ucciso a colpi di pistola mentre si stava recando a messa Un uomo ...Omicidio questa mattina a, in provincia di . Un uomo di 72 anni, Francesco De Florio De Grandis, è stato ucciso a un centinaio di metri da casa con una decina di colpi di pistola. L'uomo era a piedi e come al solito ...LANCIANO – Omicidio questa mattina a Lanciano, in provincia di Chieti. Un uomo di 72 anni è stato ucciso a un centinaio di metri da casa con una decina di colpi di pistola. L’uomo era a piedi e come ...Terribile omicidio in strada questa mattina a Lanciano, in provincia di Chieti ... A terra in una pozza di sangue è rimato Francesco de Florio De Grandis, un 72enne che tutti conoscevano in zona e ...