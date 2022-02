(Di domenica 13 febbraio 2022) Il pari tra Napoli e Inter aumenta l'entusiasmo - ma anche le responsabilità - in casantus, a poche ore dello scontro diretto con l'Atalanta. Non tanto per un sogno scudetto che resta lontano e ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, cosa dice il calendario. Se vince a Bergamo poi manca solo una big - juventusfc : Nel giorno del suo compleanno e alla vigilia di #JuveVerona cosa può esserci di meglio di una doppietta di… - Domenico1oo777 : RT @EdoardoMecca1: @GennaroSpinaa Erede di Pirlo?! Credo che nessuno (ma proprio nessuno) abbia mai detto una cosa simile ?? Ed evidentement… - Normanbates60 : RT @Gazzetta_it: Juve, cosa dice il calendario. Se vince a Bergamo poi manca solo una big - sportli26181512 : Juve, cosa dice il calendario. Se vince a Bergamo poi manca solo una big: Juve, cosa dice il calendario. Se vince a… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve cosa

Tuttosport

Il pareggio, insomma, non garantirebbe allail mantenimento della posizione, il successo sì e con un po' di margine di vantaggio. Per la Signora trattasi anche del penultimo scontro diretto - ...Torna la Champions, Zola analizza il match dei bianconeri contro il Villarreal: 'favorita, ma di poco. Quando ero assistente di Sarri al Chelsea, ho capito chesignifichi preparare una ...Ed è una cosa devastante". L'intenzione però è sempre stata quella ... Dove non incontrerà di certo la Juventus, ma magari potrebbe ritrovare il sorriso ..."Penso che abbia fatto la scelta giusta andando a giocare in un grande club come la Juventus - le parole dell'ex calciatore maliano, che ha giocato in bianconero dal 2008 al 2011 - in Italia questa ...