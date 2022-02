Il Ministro degli Esteri ucraino: 'La tensione tra Usa e Russia aumenta, ma siamo preparati' (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha dichiarato che "negli ultimi giorni non sono stati registrati drastici cambiamenti alla frontiera con la Russia". Ma a livello diplomatico, sta ... Leggi su globalist (Di domenica 13 febbraio 2022) IlDmytro Kuleba ha dichiarato che "negli ultimi giorni non sono stati registrati drastici cambiamenti alla frontiera con la". Ma a livello diplomatico, sta ...

