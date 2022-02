GF Vip | caduta in diretta nella casa | il video fa il giro del web

Leggi su chenews

(Di domenica 13 febbraio 2022) Unaimprevista è avvenuta all’interno dellapiù spiata di Italia, quella del GF Vip, per una delle concorrenti. Scopriamo cosa è successo.del GF Vip nelle scorse ore si è potuto vedere inuna inattesaavvenuta per una delle più celebri concorrenti in gara. GF VipUna piccola svista ed errore che ha visto letteralmente scivolare a terra una dei “vipponi”, scatenando la reazione di chi era presente e ha visto la scena dal vivo. La protagonista dell’accaduto è stata niente meno che sono Soleil Sorge, che quest’anno è certamente uno dei volti più celebri dell’attuale edizione e che ha fatto principalmente parlare di sé per il triangolo amoroso tra lei, Alex Belli e Delia Duran. Gf Vip, un prete...