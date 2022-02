Coronavirus oggi. Gas: Nomisma, raddoppio facile, ma così serviranno decenn (Di domenica 13 febbraio 2022) A Parigi dopo i tafferugli situazione tornata alla normalità. Arresti anche tra i manifestanti in Nuova Zelanda che si oppongono alle rigide restrizioni imposte dal governo Leggi su ilsole24ore (Di domenica 13 febbraio 2022) A Parigi dopo i tafferugli situazione tornata alla normalità. Arresti anche tra i manifestanti in Nuova Zelanda che si oppongono alle rigide restrizioni imposte dal governo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Covid oggi Lazio, 5.946 contagi e 6 morti. A Roma 2.635 casi Sono 5.946 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 13 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 6 morti. Segnalati a Roma 2.635 casi. I nuovi contagi sono stati rilevati su 13.851 ...

Covid: E.Romagna, 4.401 nuovi casi e 29 morti Sono 4.401 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 13 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 29 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 25.834 ...

Covid, le notizie. Speranza: curva in calo, ma cautela: mascherine fondamentali. LIVE Sky Tg24 Coronavirus in Sardegna, 7 morti e 1579 nuovi casi SASSARI. In Sardegna si registrano oggi 1579 ulteriori casi confermati di positività al Covid-19 (di cui 1270 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici ...

Covid oggi Piemonte, 2.145 contagi: bollettino 13 febbraio (Adnkronos) - Sono 2.145 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 13 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. I nuovi casi (di cui 1.719 ...

