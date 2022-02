Barbie Ferreira prigioniera del ruolo di Kay in Euphoria: “Dico no alla body positivity a ogni costo” (Di domenica 13 febbraio 2022) Barbie Ferreira, l’interprete di Kat di Euphoria, è diventata un baluardo della body confident e dell’accettazione di sé. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Come ha confidato l’attrice e modella curvy, “non si riconosce molto nella descrizione che gli altri fanno di lei”. Barbie Ferreira, l’interprete di Kat di ‘Euphoria’, è diventata un baluardo della body confident “Da quando sono diventata adulta sento la pressione di essere quella che deve amare se stessa – ha raccontato – . È divertente che le persone pensino questo perché io non l’ho mai detto“. Infatti, l’attrice ha dichiarato di sentire il peso di dover essere sempre quel tipo di persona e non potersi concedere dei momenti “no” come tutti. Il secondo episodio della nuova stagione ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 13 febbraio 2022), l’interprete di Kat di, è diventata un baluardo dellaconfident e dell’accettazione di sé. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Come ha confidato l’attrice e modella curvy, “non si riconosce molto nella descrizione che gli altri fanno di lei”., l’interprete di Kat di ‘’, è diventata un baluardo dellaconfident “Da quando sono diventata adulta sento la pressione di essere quella che deve amare se stessa – ha raccontato – . È divertente che le persone pensino questo perché io non l’ho mai detto“. Infatti, l’attrice ha dichiarato di sentire il peso di dover essere sempre quel tipo di persona e non potersi concedere dei momenti “no” come tutti. Il secondo episodio della nuova stagione ...

Euphoria: Barbie Ferreira 'Tutti combattiamo per apprezzare noi stessi' Barbie Ferreira , una delle protagoniste di Euphoria , ha recentemente parlato di bodyshaming e dell'amore verso se stessi con Who What Wear . L'attrice, ex - modella curvy, ha parlato anche dell'...

Euphoria: Barbie Ferreira "Tutti combattiamo per apprezzare noi stessi" Barbie Ferreira, una delle protagoniste di Euphoria, ha recentemente parlato di bodyshaming e dell'amore verso se stessi con Who What Wear. L'attrice, ex-modella curvy, ha parlato anche ...

Non diteci che dobbiamo amare le nostre "gambe importanti". Smettete voi di giudicarle Ci ho pensato dopo aver visto un episodio della serie Euphoria. Il personaggio interpretato da Barbie Ferreira è in camera sua a riflettere sui problemi che in quel momento sta vivendo la sua ...

Barbie Ferreira, una delle protagoniste di Euphoria, ha recentemente parlato di bodyshaming e dell'amore verso se stessi con Who What Wear. L'attrice, ex-modella curvy, ha parlato anche ...
Ci ho pensato dopo aver visto un episodio della serie Euphoria. Il personaggio interpretato da Barbie Ferreira è in camera sua a riflettere sui problemi che in quel momento sta vivendo la sua ...