Atalanta Juventus 0-0 LIVE | Vlahovic ci prova di testa

(Di domenica 13 febbraio 2022) Allo stadio Gewiss, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Gewiss,si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? FISCHIO D’INIZIO – È iniziata la sfida del Gewiss Stadium. 2? Affondo di Morata – Lo spagnoloa farsi largo sulla sinistra, ma il suo traversone è facile preda della difesa dell’. 4? Tiro– Conclusione dalla lunga distanza del serbo, Sportiello si allunga e devia in corner. 6? Tentativo– Il serbo ci...

Advertising

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - JuventusTV : Pronti a una grande serata, già dal pre partita! Siamo LIVE ? - juventusfc : Allegri ?? «Domani sarà una partita bella da giocare». L'ultima affermazione di Mister Allegri, con cui termina la c… - gilnar76 : Atalanta Juve 0-0 LIVE: Vlahovic scalda i guantoni di Sportiello #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - CalcioOggi : LIVE TJ - ATALANTA-JUVENTUS - Formazioni ufficiali: Out Zakaria, confermato Mckennie. De Sciglio... - Tutto Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Juventus

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I bergamaschi di Gasperini sfidano i bianconeri di Allegri nel big match della 25ª giornata di Serie A: dove vedereIl posticipo domenicale della 25ª giornata della Serie A 2021/2022 propone il big match per la zona Champions fra l'di Gian Piero Gasperini e ladi ...Commenta per primo Il centrocampista dell', Marten De Roon, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro la. REAZIONE - 'Siamo stati sempre in grado di reagire dopo i brutti risultati. Quella di stasera è una grande ...OCCASIONE JUVENTUS! Scalda il mancino a giro Vlahovic, tiro non angolatissimo ma insidioso, Sportiello gli risponde distendendosi alla sua destra con un volo plastico. 2' - Prova a premere sul settore ...19:00 - Amiche e amici di Tuttojuve.com, buonasera a tutti voi e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Juventus, gara valida per la 25esima giornata di Serie A. 18:50 - Tra una mezz'oretta le ...