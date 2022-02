Amatori Podismo Benevento | a Isernia con Anna Ucci e Agostino Cefalo

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si è svolto oggi, domenica 13 febbraio, il 1° Trofeo Provincia di– Città di Venafro, una mezza maratona di km 21,097, su un percorso omologato FIDAL definitivo a “dislivello 0?, organizzato su 2 giri. In una giornata insolitamente calda per il periodo, con una temperatura di quasi 20°, hanno preso parte alla manifestazione 539 atleti e 104 squadre, molti provenienti da altre regioni. Sul podio Daniele D’Onofrio con il crono di 1h05’04 ed Ela Stabile con 1h27’26”. Presenti in gara i portacolori dell’, la quale ha chiuso in 01.48.49, e, che ha completato la gara in 01.50.40. A entrambi vanno i complimenti della squadra ...