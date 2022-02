Vaccino under 5, Pfizer attende nuovi dati: Fda slitta (Di sabato 12 febbraio 2022) ROMA – slitta l’ok al Vaccino per gli under 5. L’americana Pfizer e il suo partner tedesco BioNTech hanno infatti annunciato l’intenzione di ampliare i dati da sottoporre all’agenzia del farmaco Usa Fda sul Vaccino anti-Covid nei bimbi dai 6 mesi ai 4 anni. Per questo l’ente regolatorio statunitense ha rinviato la riunione precedentemente in programma il 15 febbraio. Le due aziende prevedono che le nuove informazioni saranno disponibili “a inizio aprile”. La Food and Drug Administration “è stata informata da Pfizer che recentemente sono emersi nuovi dati in merito alla richiesta di autorizzazione all’uso di emergenza del suo Vaccino” nei piccoli under 5, spiegano il commissario ad interim della Fda, ... Leggi su lopinionista (Di sabato 12 febbraio 2022) ROMA –l’ok alper gli5. L’americanae il suo partner tedesco BioNTech hanno infatti annunciato l’intenzione di ampliare ida sottoporre all’agenzia del farmaco Usa Fda sulanti-Covid nei bimbi dai 6 mesi ai 4 anni. Per questo l’ente regolatorio statunitense ha rinviato la riunione precedentemente in programma il 15 febbraio. Le due aziende prevedono che le nuove informazioni saranno disponibili “a inizio aprile”. La Food and Drug Administration “è stata informata dache recentemente sono emersiin merito alla richiesta di autorizzazione all’uso di emergenza del suo” nei piccoli5, spiegano il commissario ad interim della Fda, ...

