Truffa da 600 000 euro a Regione Campania | nei guai imprenditore cilentano

(Di sabato 12 febbraio 2022) La Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione ad un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di un. I finanzieri della Tenenza di Vallo della Lucania, anche attraverso indagini bancarie, hanno accertato come il responsabile, al solo fine di ottenere un finanziamento regionale, aveva solo formalmente aperto una ditta individuale, esercente lavori edili, intestandola fittiziamente ad uno straniero. L’impresa, indicata come materiale esecutrice della ristrutturazione di un immobile che sarebbe servito per la realizzazione di una comunità alloggio per anziani da parte di una cooperativa amministrata dall’indagato, è risultata essere però una mera ‘cartiera’, un’azienda cioè priva di qualsiasi consistenza economica il cui compito è solo quello di produrre documenti contabili sostanzialmente ...