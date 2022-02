“Ti sei innamorato solo in nomination!” | Giacomo Urtis fa tremare la coppia | rivelazione privata post GF

(Di sabato 12 febbraio 2022)attacca duramente un ex concorrente del Grande Fratello Vip, sla polemica: ecco cos’è successo nel dettaglio.(screenshot YouTube), ex gieffino, ha attaccato senza riserve Biagio D’Anelli, accusandolo di essere poco sincero nei confronti della sua compagna, Miriana Trevisan. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e, in quel momento, Biagio aveva un’altra donna ad aspettarlo fuori. Tuttavia, l’amore per la show girl sarebbe stato così forte da decidere di troncare la relazione precedente per dedicarsi interamente a lei. Negli ultimi giorni, però, si sono diffuse alcune voci circa alcuni comportamenti scorretti di Biagio e la stessa Miriana ha ricevuto un aereo da parte di alcuni amici che le hanno ...

Proprio ieri a Pomeriggio 5 , D'Anelli è stato attaccato da Giacomo Urtis: 'Tidi Miriana casualmente l'ultima settimana in cui eri finito in nomination! E hai lasciato la fidanzata ...' Tidi Miriana casualmente l'ultima settimana in cui eri finito in nomination. E hai lasciato la fidanzata sempre quella settimana!', ha detto Urtis. Emanuela Tittocchia Vs Biagio D'...Sono diverse le leggende che legano San Valentino agli innamorati. La prima narra che durante la prigionia Valentino si fosse innamorato della figlia di un custode della prigione. Grazie alle ...Il chirurgo dei vip gli ha fatto notare come avesse lasciato la sua fidanzata e si fosse innamorato di Miriana proprio l'ultima settimana di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ...