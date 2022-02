Sci alpino, Sofia Goggia: “Si può fare qualcosa di bello anche in queste condizioni” – VIDEO (Di sabato 12 febbraio 2022) E’ una Sofia Goggia sollevata, serena e soddisfatta dopo la prima prova della discesa libera femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. La bergamasca è tornata sugli sci dopo la terribile caduta nel superG di Cortina e ha offerto anche una buona impressione in pista. Senza forzare Sofia e non volendo cercare il tempo, l’azzurra ha avuto ottime sensazioni nonostante tutto quello che le è accaduto e le limitazioni fisiche inevitabili. “Chiaramente non sono al top della condizione e oggi ho sciato con intelligenza. Già essere qui è una gran cosa. La pista mi piace molto e se fossi nelle mie solite condizioni direi che mi piace moltissimo. Al punto in cui sto, posso comunque a fare una bella discesa“, le parole dell’azzurra ai microfoni di Eurosport. E così l’azzurra riparte dal 12° posto ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) E’ unasollevata, serena e soddisfatta dopo la prima prova della discesa libera femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. La bergamasca è tornata sugli sci dopo la terribile caduta nel superG di Cortina e ha offertouna buona impressione in pista. Senza forzaree non volendo cercare il tempo, l’azzurra ha avuto ottime sensazioni nonostante tutto quello che le è accaduto e le limitazioni fisiche inevitabili. “Chiaramente non sono al top della condizione e oggi ho sciato con intelligenza. Già essere qui è una gran cosa. La pista mi piace molto e se fossi nelle mie solitedirei che mi piace moltissimo. Al punto in cui sto, posso comunque auna bella discesa“, le parole dell’azzurra ai microfoni di Eurosport. E così l’azzurra riparte dal 12° posto ...

