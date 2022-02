Report Iss, calano i ricoveri tra gli under 19 positivi (e frenano i contagi). Chi è senza vaccino rischia di morire 23 volte di più (Di sabato 12 febbraio 2022) Segnali positivi sul miglioramento dello scenario pandemico arrivano dall’ultimo Report esteso dell’Istituto superiore di Sanità, in particolare sui dati in calo relativi ai ricoveri di bambini e ragazzi in età scolare positivi al Coronavirus. Per quanto il dato delle ultime due settimane non sia ancora stabilizzato, spiega il rapporto dell’Iss, nella fascia di età tra i zero e i 19 anni: «si registra un andamento in decrescita» delle ospedalizzazioni. Da quando è iniziata la pandemia, i casi che hanno riguardato i ragazzi sotto i 19 anni sono stati poco più di 2,5 milioni, di cui 13.632 ricoverati e 323 in terapia intensiva. In questa fascia d’età, sono stati 44 i casi di decesso. Ma nelle ultime tre settimane, la percentuale di contagi è rimasta stabile, con un lieve miglioramento, passando dal 32% ... Leggi su open.online (Di sabato 12 febbraio 2022) Segnalisul miglioramento dello scenario pandemico arrivano dall’ultimoesteso dell’Istituto superiore di Sanità, in particolare sui dati in calo relativi aidi bambini e ragazzi in età scolareal Coronavirus. Per quanto il dato delle ultime due settimane non sia ancora stabilizzato, spiega il rapporto dell’Iss, nella fascia di età tra i zero e i 19 anni: «si registra un andamento in decrescita» delle ospedalizzazioni. Da quando è iniziata la pandemia, i casi che hanno riguardato i ragazzi sotto i 19 anni sono stati poco più di 2,5 milioni, di cui 13.632 ricoverati e 323 in terapia intensiva. In questa fascia d’età, sono stati 44 i casi di decesso. Ma nelle ultime tre settimane, la percentuale diè rimasta stabile, con un lieve miglioramento, passando dal 32% ...

