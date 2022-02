Quant’è difficile essere Volodymyr Zelensky (Di sabato 12 febbraio 2022) A metà tra l'Occidente e un'invasione russa, il presidente ucraino cerca con un certo impaccio di mantenere la calma Leggi su ilpost (Di sabato 12 febbraio 2022) A metà tra l'Occidente e un'invasione russa, il presidente ucraino cerca con un certo impaccio di mantenere la calma

Advertising

ilpost : Quant’è difficile essere Volodymyr Zelensky - cravgen : RT @bavdhabits: Quant’è difficile, cazzo - bavdhabits : Quant’è difficile, cazzo - TymiRocelin : Madonna però quant'è difficile prendere in affitto una casa. Non basta la busta paga, né garanti vari, conviene acc… - MRossi78508228 : @ully37834952 Sono soprattutto malattie psichiatriche, è per questo che è difficile uscirne,ci vogliono anni e anni… -