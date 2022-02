Pechino 2022 | cinese Gao Tingyu oro nei 500 metri di pattinaggio di velocità | Rosanelli 19esimo

(Di sabato 12 febbraio 2022) La Cina porta a casa un altro oro, con Gaoche vince la 500maschile didialle Olimpiadi invernali dicon il nuovo record olimpico. L’atleta di casa ha chiuso con un impressionante 34.32, avendo la meglio sul coreano Cha Myn Kiu, medaglia di bronzo in 34.39, e sul giapponese Morishige, bronzo in 34.50. Bella gara dei due azzurri Jeffreye David Bosa, con il primo che ha chiuso in 19esima posizione con il tempo di 35.08 e il secondo in 23esima posizione con il tempo di 35.16. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: IL PROGRAMMA COMPLETO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI ...

