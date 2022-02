Pagelle Torino-Venezia 1-2 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 12 febbraio 2022) Le, ie ildi1-2, match della venticinquesima giornata diA. Le due squadre chiudono sull’1-1 nel primo tempo. Vantaggio dei granata con Brekalo al 5? e pareggio dei veneti grazie ad un colpo di testa di Haps al 38? dopo il cross dalla destra di Crnigoj. Proprio il 26enne sloveno colpisce a freddo ilnella ripresa: Aramu crossa dalla sinistra, Crnigoj si coordina e col mancino batte l’incolpevole Milinkovic-Savic. Nella ripresa un guaio per Zanetti che spende tutti gli slot dei cambi prima dell’infortunio di Lezzerini: il portiere resta in campo ma al 90? viene battuto. Dopo 79 giorni, Andrea Belotti torna in campo e soprattutto torna al gol con un colpo di testa vincente ma Giua toglie la rete per un fuorigioco ...