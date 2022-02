Olimpiadi, la gioia di Michela Moioli: “Dedico l’argento alla mia famiglia e alla squadra” (Di sabato 12 febbraio 2022) I segni della caduta nell’individuale sono ancora visibili sul volto di Michela Moioli, ma dalla delusione è passata all’emozione del podio della prova a squadre. La campionessa bergamasca di Alzano Lombardo ha infatti riscritto la storia dei Giochi Olimpici Invernali conquistando l’argento nello snowboard cross chiudendo così un’esperienza a cinque cerchi difficile da dimenticare. Decisa a riscattare la cocente delusione rimediata qualche giorno prima, la 26enne Moioli ha avuto modo di godersi a pieno la premiazione svoltasi davanti agli occhi del presidente federale Flavio Roda e dei compagni di squadra lasciandosi andare sul podio a un intenso abbraccio con il collega Omar Visintin. “Oggi ho voluto dar tutto per me, per Omar e per tutta la squadra. ... Leggi su bergamonews (Di sabato 12 febbraio 2022) I segni della caduta nell’individuale sono ancora visibili sul volto di, ma ddelusione è passata all’emozione del podio della prova a squadre. La campionessa bergamasca di Alzano Lombardo ha infatti riscritto la storia dei Giochi Olimpici Invernali conquistandonello snowboard cross chiudendo così un’esperienza a cinque cerchi difficile da dimenticare. Decisa a riscattare la cocente delusione rimediata qualche giorno prima, la 26enneha avuto modo di godersi a pieno la premiazione svoltasi davanti agli occhi del presidente federale Flavio Roda e dei compagni dilasciandosi andare sul podio a un intenso abbraccio con il collega Omar Visintin. “Oggi ho voluto dar tutto per me, per Omar e per tutta la. ...

