Napoli-Inter | che atmosfera al Maradona | tutti venduti i biglietti per la grande

(Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News ? Dopo il derby, l'affronta un'altra diretta contendente al titolo. Il clima sarà uno dei più importanti stasera quando la squadra di Inzaghi affronteràcontro il. Metà dell'Arena Fuorigrotta, aperta al pubblico secondo la normativa vigente, è completamente esaurita. Sì, i tempi e le restrizioni del Covid sono ancora maledetti, ma dopo la vittoria con Venezia una cosa è ignara di restrizioni o addirittura restrizioni: il ritrovato entusiasmo del popolo blu. Da lunedì, primo giorno della settimana, un weekend magico ale un po' meno all', improvvisamente rivestita di tre magici colori", riporta il Corriere dello Sport.

Mario Rui, terzino del Napoli arrivato alla quinta stagione in azzurro, ha rilasciato un'intervista al quotidiano portoghese A Bola: "E' importante poter giocare così a lungo in una squadra top come ...La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla sfida tra Napoli e Inter, ricordando un precedente vissuto con analoga situazione di classifica: "Il precedente sorride agli azzurri, ma nella città della ...