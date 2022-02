Napoli-Inter 1-1 | Farris | “Spento entusiasmo del Napoli”

Advertising

Inter : ?? | PAREGGIO ?? Finisce qui il match del Maradona ?? ?? I nerazzurri lottano, recuperano e tornano da Napoli con… - Inter : I nerazzurri sono in volo verso Napoli ?? #NapoliInter #Inter #SerieA #Football - 23_Frog : Verso Napoli-Inter ???? #ForzaInter #Inter #Training - FalloTattico120 : RT @NumerINTERi: @ncorrasco Quando giudichiamo l'Inter dobbiamo tener conto di un ciclo di partite mostruoso, dal quale siamo usciti da pri… - RossoneroBlog : Inter-Napoli 1-1. Nerazzurri in testa alla classifica, seguiti 1 punto dai partenopei e dai rossoneri a loro volta… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Inter

" Prove di arrembaggio allo scudetto da parte delcontro l'prima in classifica e a un punto di distanza: ma l'assalto non riesce e l'ferma il tentativo di sorpasso, 1 - 1 al Diego Armando Maradona . Classifica invariata in cima ...L'esterno dell'Denzel Dumfries ai canali tematici del club nerazzurro ha parlato dopo la partita contro il: 'Non è stato facile oggi per noi perché non abbiamo iniziato benissimo la partita. Io ho ...Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su Twitter il pareggio del Napoli contro l’Inter: “Finisce 1-1 il big match del Maradona.Occasione persa per il Napoli che domina il primo tempo, va in ...FRANCESCO LOIACONO - Con una rete per tempo Napoli e Inter si spartiscono un pareggio che potrebbe proiettare il Milan in vetta alla classifica (senza dimenticare la gara in meno dei nerazzurri contro ...