Monopoli-Bari, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 12 febbraio 2022) La ventiseiesima giornata del Girone C di Serie C vedrà uno scontro interessante: Monopoli–Bari. La sfida è in programma allo Stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 17:30. Le due compagini vivono situazioni di classifica simili e hanno obiettivi in comune per questa stagione. I biancorossi sono infatti primi e puntano alla promozione diretta in Serie B al terzo anno consecutivo nella terza divisione. Il vantaggio sulle inseguitrici è di ben 8 punti, con mister Mignani che vuole tornare al successo dopo l’ultima sconfitta contro il Messina. Il Monopoli ha perso terreno con la dipartita per 3-0 in casa del Picerno ed è distante nove lunghezze dai biancorossi primi in classifica. Ecco le ultime sulla sfida del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) La ventiseiesima giornata del Girone C diC vedrà uno scontro interessante:. La sfida è in programma allo Stadio Vito Simone Veneziani di, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 17:30. Le due compagini vivono situazioni di classifica simili e hanno obiettivi in comune per questa stagione. I biancorossi sono infatti primi e puntano alla promozioneinB al terzo anno consecutivo nella terza divisione. Il vantaggio sulle inseguitrici è di ben 8 punti, con mister Mignani che vuole tornare al successo dopo l’ultima sconfitta contro il Messina. Ilha perso terreno con la dipartita per 3-0 in casa del Picerno ed è distante nove lunghezze dai biancorossi primi in classifica. Ecco le ultime sulla sfida del ...

