LIVE Vuelta a Murcia 2022 in DIRETTA | due uomini in fuga | gruppo a quattro minuti

(Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12 La testa della corsa sta arrivando ad Alhama de, località nella quale inizia la salita principale di giornata. 15.09 Situazione calma anche nel plotone, dove nessuno si sta agitando per tornare immediatamente sotto alla coppia al comando. 15.06 Il distacco fra ile i fuggitivi oscilla fra ie ie mezzo. 15.03 115 chilometri alla conclusione: non manca molto all’attacco della “Cima Pantani”, ossia l’Alto Collado Bermejo. 15.00 Dopo un’ora e mezzo di corsa, la media oraria sfiora i 43 km/h: stanno andando forte i corridori già dalle prime fasi. 14.57 Aumenta sopra iil margine di vantaggio dei due attaccanti che ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA della Vuelta a Murcia 2022, corsa di un giorno che si sviluppa nella parte meridionale della Spagna e giunta alla 42° edizione. 183 chilometri di corsa: si parte da Fortuna e si arriva a Puerta ... In programma oggi, sabato 12 febbraio, c'è un'attesa gara di ciclismo in territorio spagnolo, la Vuelta a Murcia 2022 ... OA Sport, a partire dalle 14:30 vi offrirà la Diretta LIVE testuale.