LIVE Italia-Cina 4-5 curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gli azzurri tornano in partita nel quarto end! (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.10 SIIIIIII!!! Promotion take out di Joel Retornaz che sigla tre punti per gli azzurri!!!! Italia-Cina 4-5 dopo quattro end. 08.07 Time out chiamato dall’Italia. 08.04 Risponde con un altro draw la Cina, che però non trova il freeze. Ora tocca all’Italia con Retornaz. curling – 08.01 Ottimo draw del third cinese, ora Mosaner è chiamato all’hit and roll. 07.58 Primo errore del match per la Cina, che non riesce a rimuovere una guardia Italiana. L’Italia però non ne approfitta al meglio. 07.52 NOOO!!! Errore di Retornaz, che non riesce nel doppio take out. Tre punti per i cinesi. Italia-Cina 1-5 dopo tre ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.10 SIIIIIII!!! Promotion take out di Joel Retornaz che sigla tre punti per gli!!!!4-5 dopo quattro end. 08.07 Time out chiamato dall’. 08.04 Risponde con un altro draw la, che però non trova il freeze. Ora tocca all’con Retornaz.– 08.01 Ottimo draw del third cinese, ora Mosaner è chiamato all’hit and roll. 07.58 Primo errore del match per la, che non riesce a rimuovere una guardiana. L’però non ne approfitta al meglio. 07.52 NOOO!!! Errore di Retornaz, che non riesce nel doppio take out. Tre punti per i cinesi.1-5 dopo tre ...

