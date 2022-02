LIVE Italia-Cina 1-5 curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: azzurri in grave difficoltà dopo tre end (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.52 NOOO!!! Errore di Retornaz, che non riesce nel doppio take out. Tre punti per i cinesi. Italia-Cina 1-5 dopo tre end. 07.45 La Cina sembra potersi costruire un big end. azzurri preoccupati ed a colloquio. Tocca agli skip. curling – 07.41 L’Italia va sul bottone, ma la Cina rimuove le guardie per aprire il gioco al centro. 07.37 SIIIIIII – Draw di Retornaz che si accontenta di un punto. Italia-Cina 1-2 dopo due end. 07.31 Ottimo draw cinese vicino al bottone, protetto dalla guardia. 07.29 Amos Mosaner rimuove la stone cinese, ma la Cina compie un ottimo take out. 07.24 Gioco concentrato sul bottone, ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.52 NOOO!!! Errore di Retornaz, che non riesce nel doppio take out. Tre punti per i cinesi.1-5tre end. 07.45 Lasembra potersi costruire un big end.preoccupati ed a colloquio. Tocca agli skip.– 07.41 L’va sul bottone, ma larimuove le guardie per aprire il gioco al centro. 07.37 SIIIIIII – Draw di Retornaz che si accontenta di un punto.1-2due end. 07.31 Ottimo draw cinese vicino al bottone, protetto dalla guardia. 07.29 Amos Mosaner rimuove la stone cinese, ma lacompie un ottimo take out. 07.24 Gioco concentrato sul bottone, ...

Advertising

rtl1025 : ??? 'Il nostro lavoro è più controllato in Italia. I diritti umani sono più rispettati. Grazie alla mia esperienza a… - Eurosport_IT : Stefania Constantini ci fa sognare: che punto ha messooo?! ???????? ?? Segui LIVE la finale di doppio misto di curling… - Inter : ??? | MATCH REPORT ?? Il racconto della vittoria nerazzurra sulla Roma in #CoppaItaliaFrecciarossa ?? - Nerys__ : #Curling #Beijing2022 Torneo maschile Round Robin ??LIVE END 3 ????Italia 1 ????Cina 5 Mano con più sbav… - sportface2016 : #Live #Curling - Round Robin La #Cina sembra padrona dell'incontro, 5-1 contro un'#Italia spenta per il momento… -