Le Iene | Teo Mammuccari nella bufera per la frase a Belen e poi interviene sui social e dice …

(Di sabato 12 febbraio 2022) E’ andata in onda pochi giorni fa su Italia 1 la prima puntata de Le. A condurre questa nuova edizione del programma sonoRodriguez e Teo. Ed ecco che proprio quest’ultimo nelle ultime ore è finito al centro di una vera e propriamediatica a causa di un presunto insulto sessista rivolto nei confronti della collega. Ma, cosa c’è di vero in tutto questo? Facciamo un po’ di chiarezza. Teoal centro di una grossa polemica per una presuntapronunciata a LeSi sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto successo in occasione della prima puntata de Le. A finire al centro della polemica è stato il conduttore Teoche secondo quanto riportato da alcuni blog e testate ...

Possiamo anche leggere: " Belen Rodriguez eMammucari : ecco come nasce una fake news". Sempre dal servizio de Lesi evince che diversi quotidiani hanno dato la falsa notizia, ad esempio ...Belen Rodriguez ha condotto la sua prima puntata de Le. Insieme a leiMammuccari, che l'ha sottoposta ad un intrigante gioco. La conduttrice ha confessato cose del tutto inaspettate Nuova avventura lavorativa per la showgirl argentina, che ha ...La polemica lanciata da Dagospia contro Teo Mammucari, che avrebbe detto una brutta parolaccia a Belen durante le Iene, è una bufala. Ascoltare e vedere per credere. Com'era naturale, il debutto di ...Le Iene sono finite al centro di una polemica sul web e in particolare il conduttori Teo Mammucari per una frase rivolta a Belen Rodriguez durante la puntata andata in onda il 9 febbraio 2022. Secondo ...