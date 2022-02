Infortuni Lazio, Rodia: «Lazzari da valutare. Acerbi in via di recupero» (Di domenica 13 febbraio 2022) Il dottor Rodia, nel post partita di Lazio-Bologna, ha fatto il punto sugli infortunati del club biancoceleste Il dottor Rodia, nel post partita di Lazio-Bologna, ha fatto il punto sugli infortunati, soffermandosi in primis sulle condizioni di Lazzari. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio: «Serve qualche ora per avere una diagnosi più approfondita. Ha avuto un trauma distrattivo a flessori della coscia sinistra. Serve però una valutazione nei prossimi giorni. Acerbi? Il recupero procede bene. Ora faremo gli accertamenti ma dovrebbe rientrare a breve. Akpa Akpro ha ripreso ad allenarsi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Il dottor, nel post partita di-Bologna, ha fatto il punto sugli infortunati del club biancoceleste Il dottor, nel post partita di-Bologna, ha fatto il punto sugli infortunati, soffermandosi in primis sulle condizioni di. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni diStyle Radio: «Serve qualche ora per avere una diagnosi più approfondita. Ha avuto un trauma distrattivo a flessori della coscia sinistra. Serve però una valutazione nei prossimi giorni.? Ilprocede bene. Ora faremo gli accertamenti ma dovrebbe rientrare a breve. Akpa Akpro ha ripreso ad allenarsi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

