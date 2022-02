“I ragazzini non sanno più scrivere né parlare. La Dad ha danneggiato tutti. Esame di terza media? Non so come lo faranno”. L’allarme di una preside a Roma (Di sabato 12 febbraio 2022) "Alle primarie e alle medie è emersa da questi ultimi scrutini una incapacità espositiva nella produzione orale e scritta. C'è stato un abbassamento molto forte dei livelli. Quest'anno in terza media sarà reintrodotta la prova scritta di italiano. Non so come i ragazzi che non sono più abituati si cimenteranno con un testo argomentativo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 12 febbraio 2022) "Alle primarie e alle medie è emersa da questi ultimi scrutini una incapacità espositiva nella produzione orale e scritta. C'è stato un abbassamento molto forte dei livelli. Quest'anno insarà reintrodotta la prova scritta di italiano. Non soi ragazzi che non sono più abituati si cimenteranno con un testo argomentativo". L'articolo .

