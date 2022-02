Hulk Hogan | “Sono il secondo più grande wrestler di tutti i tempi!”

(Di sabato 12 febbraio 2022) Per la maggior parte dei fan di wrestling di tutto il mondo,è considerato la piùicona di wrestling dii tempi: colui che, all’inizio degli anni ’80, in sinergia con la visione lungimirante di Vince McMahon, creò quel fenomeno dell’amania che fece schizzare in alto ascolti TV, partecipazioni di massa agli eventi live e, in generale, la stratificazione del fenomeno wrestling nel tessuto sociale americano. C’è chi lo reputa un sopravvalutato, chi lo addita come l’uomo sbagliato al posto giusto nel momento giusto, chi invece crede alle sue qualità comea 360 gradi nascoste dalle dinamiche del wrestling da major americana – di cui la WWE è stata da sempre una portabandiera. Amato e/o odiato, l’ster si trascina ancora dietro ...

Infine, per 119,99 è disponbiile la nWo 4 - Life, con tutti i contenuti della Deluxe più il pacchetto digitale bonus "nWo 4 - Life", composto da quattro superstar nWo controllabili (, Scott ...Sono ovviamente stato anche io un bambino. Per giunta in anni in cui furoreggiava il wrestling americano. Quando mi fu fatto capire che(pseudonimo di un italianissimo Gene Bollea) non si prendeva davvero a botte con Randy Savage aka Macho Man, io che non amo le finzioni, mi allontanai e smisi di seguirlo. Ma l'errore era a ...La WWE non ha mai utilizzato questo stratagemma negli ultimi decenni, con tale prassi che era molto in voga, invece, tra gli anni '70 e '80, con Hulk Hogan e tutte le leggende dell'allora WWF che ...Seth Rollins ha incluso Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin, The Rock e John Cena nella sua prima lista. “Stiamo parlando di wrestling o stiamo parlando di fare e far fare soldi? Nel nostro business, ...