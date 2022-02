Hoffenheim vs Arminia Bielefeld | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il weekend d’azione della Bundesliga si conclude con l’che spera di riaccendere la sfida per i posti europei quando domenica 13 febbraio accoglie alla PreZero Arena una rivitalizzata. I padroni di casa hanno avuto un inizio terribile del 2022, mentre gli ospiti hanno goduto di un inizio d’anno imbattuto nella loro ricerca di evitare la caduta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Dopo aver iniziato il 2022 con una comoda vittoria per 3-1 sull’Augsburg in difficoltà, l’ha esteso il suo periodo di forma a sei ...