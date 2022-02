“Fuori da qui una botta te la do”: Barù spiazza Jessica in confessionale, il commento di Sophie (Di sabato 12 febbraio 2022) Nelle passate ore Jessica Selassié, parlando in giardino con Sophie e Alessandro, ha fatto alla coppia una confidenza su Barù. Il Vippone le avrebbe detto una cosa in confessionale che la giovane principessa ha voluto confidare ai suoi due amici. Barù spiazza Jessica in confessionale In un momento di relax in giardino, la maggiore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 12 febbraio 2022) Nelle passate oreSelassié, parlando in giardino cone Alessandro, ha fatto alla coppia una confidenza su. Il Vippone le avrebbe detto una cosa inche la giovane principessa ha voluto confidare ai suoi due amici.inIn un momento di relax in giardino, la maggiore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

radiokisskiss : Cantante, autore, performer... Una voce inconfondibile, premiata con quattro dischi di platino!?? Domenica 13 febbra… - zenzonellis : RT @troppoinstabile: ci vediamo fuori guardami io non ce la faccio senza di te non piangere sei forte per me sei un punto fondamentale qui… - ermnpnzz : @FrancaMassi @dominikos90 Certo, me evidentemente è fuori tema. Critichi tranquillamente, ma qui non leggo Renzi, ce lo ha infilato Lei. - bcksbrns : RT @crickecrockstan: Domani in puntata non sarà la stessa cosa. Non vedere quel banchetto col nome sarà tremendo e idem il viso di Christia… - Vera220302 : RT @proteggimipenc: “non piangere, guardami” “io non ce la faccio” “mi raccomando, ci vediamo fuori” “ma non riesco qua io senza di te” “ce… -