Disastro Inter: il vice confessa i contatti con Inzaghi: pronta maxi squalifica? (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News ? L'Inter ha corso un grosso rischio. Il vice di Simone Inzaghi ha confermato il contatto con il tecnico nerazzurro. Pronto per la squalifica di maxi? Simone Inzaghi in Serie A potrebbe non tornare in panchina la prossima settimana. Massimiliano Farris ha infatti confermato che il contatto con l'allenatore sugli spalti è vietato dal regolamento. Ciò potrebbe portare i giudici sportivi a indagare e determinare meglio cosa è successo. L'ipotesi sul piatto era che l'allenatore nerazzurro fosse squalificato per violazione delle regole. La decisione verrà presa martedì e solo allora sapremo davvero se l'Inter potrà contare sul proprio allenatore. Tutti i messaggi: diamo uno sguardo dettagliato a ciò che prevedono le regole. "Gli allenatori ... Leggi su goalnews (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News ? L'ha corso un grosso rischio. Ildi Simoneha confermato il contatto con il tecnico nerazzurro. Pronto per ladi? Simonein Serie A potrebbe non tornare in panchina la prossima settimana. Massimiliano Farris ha infatti confermato che il contatto con l'allenatore sugli spalti è vietato dal regolamento. Ciò potrebbe portare i giudici sportivi a indagare e determinare meglio cosa è successo. L'ipotesi sul piatto era che l'allenatore nerazzurro fosseto per violazione delle regole. La decisione verrà presa martedì e solo allora sapremo davvero se l'potrà contare sul proprio allenatore. Tutti i messaggi: diamo uno sguardo dettagliato a ciò che prevedono le regole. "Gli allenatori ...

