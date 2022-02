Delia Duran rivelazione su Antonio Medugno: “Mi piace, ma ho paura” (Di sabato 12 febbraio 2022) Se Alex Belli è pronto a fare il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran è sempre più vicina ad Antonio Medugno. Parlando con Nathaly Caldonazzo, infatti, la bella showgirl venezuelana ha ammesso di essere attratta dal giovane influencer e star di TikTok. La confessione di Delia Duran su Antonio Medugno A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip e dal ritorno di Alex nella Casa, Delia si è lasciata andare a una confessione su Antonio. Parlando con la sua amica Nathaly, la showgirl venezuelana ha dichiarato il suo interesse per il giovane concorrente: “Mi piace, ma la mia paura è di fargli del male”. “Si è vero, ma lui lo sa. Secondo me lui non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Se Alex Belli è pronto a fare il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip,è sempre più vicina ad. Parlando con Nathaly Caldonazzo, infatti, la bella showgirl venezuelana ha ammesso di essere attratta dal giovane influencer e star di TikTok. La confessione disuA poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip e dal ritorno di Alex nella Casa,si è lasciata andare a una confessione su. Parlando con la sua amica Nathaly, la showgirl venezuelana ha dichiarato il suo interesse per il giovane concorrente: “Mi, ma la miaè di fargli del male”. “Si è vero, ma lui lo sa. Secondo me lui non ...

Advertising

fanpage : #Gfvip, Delia ha baciato Barù per ferire Jessica, 'così impara' #jeru - infoitcultura : Delia Duran 'scarica' su Soleil Sorge/ 'Non potrei mai essere sua amica', niente triangolo con Alex Belli? - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Delia Duran: 'Antonio mi piace, ma ho paura di fargli del male' - Gianni_gian13 : RT @annae4964: L'amore tra Alex e Delia é vero come le tette della Duran #gfvip - infoitcultura : “Non voglio fare lo show”: sorpresa inaspettata per Delia Duran, non ha reagito bene -