Covid, nel Lazio sono meno di 196mila gli over 12 non ancora vaccinati (Di sabato 12 febbraio 2022) Roma – “Per la prima volta scendono sotto la soglia dei 200mila i non vaccinati nella fascia over 12 anni (196mila) e domani si svolgerà su tutto il territorio un open day nelle strutture AIOP aperto a tutti e con accesso diretto. sono state somministrate circa 3,7 milioni di dosi booster pari al 76% della popoLazione adulta (over 18). La classe di età più resistente alla vaccinazione è 40-49 anni, nel Lazio ci sono ancora più di 62 mila cittadini in questa fascia non vaccinati. Viceversa, c’è stato un deciso recupero della fascia 50-59 anni scesi sotto quota 30 mila (29mila) le persone non vaccinate. Procede speditamente anche la vaccinazione dei ventenni dove la quota dei non vaccinati è scesa sotto ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 12 febbraio 2022) Roma – “Per la prima volta scendono sotto la soglia dei 200mila i nonnella fascia12 anni () e domani si svolgerà su tutto il territorio un open day nelle strutture AIOP aperto a tutti e con accesso diretto.state somministrate circa 3,7 milioni di dosi booster pari al 76% della popone adulta (18). La classe di età più resistente alla vaccinazione è 40-49 anni, nelcipiù di 62 mila cittadini in questa fascia non. Viceversa, c’è stato un deciso recupero della fascia 50-59 anni scesi sotto quota 30 mila (29mila) le persone non vaccinate. Procede speditamente anche la vaccinazione dei ventenni dove la quota dei nonè scesa sotto ...

stebellentani : “Distinguere tra deceduti per o con Covid”, rileva il virologo Fabrizio Pregliasco, 'è legittimo e servirà anche pe… - GiovaQuez : Ministro della Salute francese, Veran: 'E' troppo presto considerare il Covid endemico, siamo ancora in pandemia. A… - Adnkronos : Covid, #Oms: “Italia seconda per numero di morti nel Vecchio Continente”. #ultimora - NonnaMaria15 : RT @11Giuliano: Selezione: Un noto imprenditore di Lanciano (Ch), titolare di un'azienda nel settore gomme, è stato trovato senza vita, dal… - EmMicucci : RT @SaluteLazio: #COVID: D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 62.631 TAMPONI, SI REGISTRANO 7.114 NUOVI CASI POSITIVI (+392), SONO 12 I… -