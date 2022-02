Corsera: è sul supercoach che hanno rotto Sinner e Piatti. Jannik colpito dalla crescita di Alcaraz (Di sabato 12 febbraio 2022) La lita tra Sinner e Riccardo Piatti è su tutti i quotidiani, ovviamente. Il Corriere della Sera, che si schiera con Piatti, o meglio per la prosecuzione della collaborazione, scrive addirittura di parricidio. E fornisce qualche informazione: Radio spogliatoio parla di un’insofferenza reciproca tra l’allievo scornato dalla lezione di Tsitsipas nella semifinale dell’Australian Open e impaziente di migliorare, fare quel salto di qualità necessario per essere al livello dei più forti, e il maestro veterano che ha individuato nel talento di Jannik il viatico verso quello Slam mai, fin qui, conquistato da allenatore. La chiave, o il casus belli, ruota intorno alla figura del super coach, il grande ex di cui i migliori si sono dotati negli ultimi anni (Lendl con Murray, Edberg e Ljubicic con Federer, Becker ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 febbraio 2022) La lita trae Riccardoè su tutti i quotidiani, ovviamente. Il Corriere della Sera, che si schiera con, o meglio per la prosecuzione della collaborazione, scrive addirittura di parricidio. E fornisce qualche informazione: Radio spogliatoio parla di un’insofferenza reciproca tra l’allievo scornatolezione di Tsitsipas nella semifinale dell’Australian Open e impaziente di migliorare, fare quel salto di qualità necessario per essere al livello dei più forti, e il maestro veterano che ha individuato nel talento diil viatico verso quello Slam mai, fin qui, conquistato da allenatore. La chiave, o il casus belli, ruota intorno alla figura del super coach, il grande ex di cui i migliori si sono dotati negli ultimi anni (Lendl con Murray, Edberg e Ljubicic con Federer, Becker ...

