Cannavaro, in sella! 'Con la bici che mi ha spedito Basso ho scoperto la Cina'

Ultime Notizie dalla rete : Cannavaro sella Cannavaro, in sella! 'Con la bici che mi ha spedito Basso ho scoperto la Cina' È quello che è capitato, fra il 2020 e il 2021, a Fabio Cannavaro, all'epoca allenatore dell'Evergrande di Guangzhou, la città che per noi europei resta Canton. Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...

Fabio Cannavaro a Isernia, sosta in bici per il Pallone d'Oro Oggi è stata la volta del capoluogo pentro dove, in sella alla sua due ruote, Cannavaro, attualmente allenatore di calcio, è apparso ancora in gran forma. Iscriviti al nostro gruppo Facebook ...

