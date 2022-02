Ardea, installato un defibrillatore automatico nel palazzo comunale di via D’Acquisto (Di sabato 12 febbraio 2022) Ardea – Come annunciato nei giorni scorsi, è stato installato un defibrillatore automatico al secondo piano della sede comunale di Via Salvo D’Acquisto. A seguire il progetto è stata l’Assessore Alessandro Possidoni che ha dichiarato: “Con l’installazione di questo primo defibrillatore abbiamo iniziato il nostro percorso per diventare un Comune cardioprotetto. L’importanza di avere a disposizione un defibrillatore automatico è confermato da vari studi e, in moltissimi Comuni, si sta diffondendo la cultura della cardioprotezione visto che, in alcuni casi, l’unico trattamento efficace per affrontare un arresto cardiaco è una rapida e precoce defibrillazione” “Sei dipendenti del Comune verranno formati dalla ditta GM Servizi per ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 12 febbraio 2022)– Come annunciato nei giorni scorsi, è statounal secondo piano della sededi Via Salvo. A seguire il progetto è stata l’Assessore Alessandro Possidoni che ha dichiarato: “Con l’installazione di questo primoabbiamo iniziato il nostro percorso per diventare un Comune cardioprotetto. L’importanza di avere a disposizione unè confermato da vari studi e, in moltissimi Comuni, si sta diffondendo la cultura della cardioprotezione visto che, in alcuni casi, l’unico trattamento efficace per affrontare un arresto cardiaco è una rapida e precoce defibrillazione” “Sei dipendenti del Comune verranno formati dalla ditta GM Servizi per ...

ilfaroonline : Ardea, installato un defibrillatore automatico nel palazzo comunale di via D’Acquisto - DAELiguria : Ardea | comune cardio protetto | installato defibrillatore in via Salvo D'acquisto - Zazoom - DAELiguria : Ardea, comune cardio protetto: installato defibrillatore in via Salvo D'acquisto - Il Corriere della Città… - CorriereCitta : Ardea, comune cardio protetto: installato defibrillatore in via Salvo D’acquisto -