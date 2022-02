VIDEO Ciclismo, Egan Bernal torna a camminare dopo il gravissimo infortunio (Di venerdì 11 febbraio 2022) “SORPRESA! I miei primi passi”. È il detentore del Trofeo Senza Fine a parlare tramite i propri social: è Egan Bernal. Il colombiano è tornato a casa dopo il gravissimo incidente arrivato in allenamento che lo ha costretto alla terapia intensiva. Iniziato il lunghissimo percorso riabilitativo del vincitore del Giro d’Italia: per lui da smaltire le oltre venti fratture arrivate dopo lo scontro con un autobus. Difficile parlare di un suo rientro alle gare, lo sport in questi momenti però va in secondo piano: fondamentale che, a mano a mano, Bernal possa tornare a vivere la vita di tutti i giorni. VIDEO Egan Bernal torna A camminare Visualizza questo post ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) “SORPRESA! I miei primi passi”. È il detentore del Trofeo Senza Fine a parlare tramite i propri social: è. Il colombiano èto a casailincidente arrivato in allenamento che lo ha costretto alla terapia intensiva. Iniziato il lunghissimo percorso riabilitativo del vincitore del Giro d’Italia: per lui da smaltire le oltre venti fratture arrivatelo scontro con un autobus. Difficile parlare di un suo rientro alle gare, lo sport in questi momenti però va in secondo piano: fondamentale che, a mano a mano,possare a vivere la vita di tutti i giorni.Visualizza questo post ...

Advertising

Claudione_B : RT @Laemmedimarco: Luke Plapp inaugura il 2022 del ciclismo su strada diventando Campione australiano. Questo è l'attacco decisivo, ai dan… - Sofia04052020 : RT @cinziainbici: Quando pedali sui rulli con il navigatore per paura di perderti ?????? #indoorcycling #bici #ciclista #ciclismo https://t.co… - Fanta_Cycling : Il messaggio di Marco Scarponi in vista della diretta di questa sera ?? Seguite l’asta di beneficenza sul nostro ca… - Gianmarcomacpez : RT @cinziainbici: Quando pedali sui rulli con il navigatore per paura di perderti ?????? #indoorcycling #bici #ciclista #ciclismo https://t.co… - gcnItalia : Le 5 bici tra le più costose al mondo. ? ? Ormai le biciclette si sono evolute moltissimo non solo nella tecnologia… -