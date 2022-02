Vertice con Conte | Grillo | “Ripristinato il sistema immunitario del M5S”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA – “Abbiamo fatto una riunione antibiotica per ripristinare ildel Movimento”: così Beppe, fondatore e garante del M5S, ha commentato iltenutosi con Giuseppepresso lo studio del notaio Amato, in via Po. I due sono usciti a braccetto, con l’ex premier che è attualmente sospeso per decisione del Tribunale di Napoli, che ha sospeso anche la delibera di adozione dello Statuto. Alla domanda dei cronisti: “rimane leader?”,non ha risposto. Nessuna dichiarazione, invece, da parte di. L'articolo L'Opinionista.

