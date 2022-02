Una Vita, anticipazioni 12 febbraio: Bellita rivela ai vicini di essere viva. Felipe se ne va, ma Genoveva assolda un investigatore privato per scovarlo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una Vita, anticipazioni 12 febbraio: cosa succederà nel nuovo lungo appuntamento del sabato, con inizio alle 14:40, come sempre su Canale 5? Aurelio cercano di avvicinarsi a Genoveva e viceversa Non solo Aurelio, ma anche Natalia vuole ingraziarsi Genoveva: cos’avranno in mente i Quesada? Sappiamo comunque che il loro “interesse”, è “ricambiato” dalla dark lady. Cosa ne verrà fuori? Qualcosa abbiamo anticipato … Jacinto svela al quartiere la verità su Bellita, ma non viene creduto … Intanto la cantante … Ci sarà un colpo di scena in “Una Vita“, perché dopo aver scoperto che Bellita è viva, Jacinto informerà i vicini. Tuttavia questi non gli crederanno. Nel frattempo la polizia ha arrestato lo stalker della Del ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una12: cosa succederà nel nuovo lungo appuntamento del sabato, con inizio alle 14:40, come sempre su Canale 5? Aurelio cercano di avvicinarsi ae viceversa Non solo Aurelio, ma anche Natalia vuole ingraziarsi: cos’avranno in mente i Quesada? Sappiamo comunque che il loro “interesse”, è “ricambiato” dalla dark lady. Cosa ne verrà fuori? Qualcosa abbiamo anticipato … Jacinto svela al quartiere la verità su, ma non viene creduto … Intanto la cantante … Ci sarà un colpo di scena in “Una“, perché dopo aver scoperto che, Jacinto informerà i. Tuttavia questi non gli crederanno. Nel frattempo la polizia ha arrestato lo stalker della Del ...

