Short track 1000 metri donne in streaming, guarda la gara in diretta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Short track 1000 metri donne in streaming, specialità presente alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 nella quale partecipa Arianna Fontana. L'atleta valtellinese è tornata sul ghiaccio dopo il fantastico oro nei 500 metri. Nello Short track odierno la campionessa olimpica sta disputando le

Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - ItaliaTeam_it : ????????????????????????, ??????????????????????????! ?? In finale il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassin… - ItaliaTeam_it : Quarti, semifinale e finale. Un percorso d’argento per la staffetta mista di short track #ItaliaTeam! ???? GRANDISS… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PECHINO 2022 - Short Track 1000 metri, Fontana in semifinale - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PECHINO 2022 - Short Track 1000 metri, Fontana in semifinale -