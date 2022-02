Scontro di gioco in allenamento: sei punti di sutura per Forte (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sei punti di sutura al sopracciglio destro per Francesco Forte. L’attaccante del Benevento è stato vittima di uno Scontro di gioco in allenamento che lo ha costretto a sottoporsi alle cure mediche del caso. La sua presenza con il Lecce non è comunque in discussione, con il reparto offensivo che può tirare sicuramente un piccolo sospiro di sollievo dopo la notizia dell’infortunio occorso a Moncini, out per almeno un mese. L’ex Venezia resta l’unica punta di peso a disposizione di Fabio Caserta, considerato che la rottura con Lapadula – attualmente fuori rosa – pare insanabile. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Seidial sopracciglio destro per Francesco. L’attaccante del Benevento è stato vittima di unodiinche lo ha costretto a sottoporsi alle cure mediche del caso. La sua presenza con il Lecce non è comunque in discussione, con il reparto offensivo che può tirare sicuramente un piccolo sospiro di sollievo dopo la notizia dell’infortunio occorso a Moncini, out per almeno un mese. L’ex Venezia resta l’unica punta di peso a disposizione di Fabio Caserta, considerato che la rottura con Lapadula – attualmente fuori rosa – pare insanabile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

