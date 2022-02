Sara Di Vaira | ex marito | compagno e figlia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Chi èDi: l’esperta ballerina dopo tanti anni nel programma Ballando con le Stelle, arriva in un altro programma di Milly Carlucci Il Cantante Mascherato, con un ruolo ben preciso. Chi èDiDinasce a Cecina, in provincia di Livorno, il 19 settembre 1979. Da bambina si appassiona alla danza, e a soli 5 anni inizia a muovere i suoi primi passi ed è legata ai suoi genitori cosìinizia a prendere lezioni di danza. Arriva infatti al primo posto nelle danze standard, negli Slovenia Open e negli Spanish Open. Successivamente dal 2006 per tre anni di fila si è aggiudicata il titolo di campionessa regionale. Per di più è anche arrivata al secondo posto nel Campionato italiano 10 belli del 2006. Nello stesso annosi è ...