Roma, prima rubano poi defecano nei corridoi: la vergogna nell'asilo alla Garbatella (Di venerdì 11 febbraio 2022) Era il 10 febbraio 2022, poco dopo le 09.00 di mattina: un giovedì mattina come tanti, ma che ha potato alla luce uno scenario disgustoso all'interno dell'asilo comunale Il Villaggio nel Bosco, in via Rocca da Cesinale, zona Garbatella. Qualcuno aveva forzato la porta d'accesso e si era introdotto nella struttura, mettendo a segno un furto. Ma, non contento, ha vandalizzato la struttura defecandoci all'interno. Sono attualmente in corso le indagini della Polizia Locale. (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città.

