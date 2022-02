Per una rivoluzione relazionale (Di sabato 12 febbraio 2022) Qui al cohousing, siccità da mesi e Covid tolgono il respiro. Con le mascherine abbracci e saluti sono diventati occhi. Occhi che cercano l’altro, nella triste considerazione che la relazione, cercata insieme per una «buona vita», ora è il primo pericolo. Sconforto. La pandemia fa capire l’importanza delle relazioni per la nostra esistenza. Applausi alla rielezione di Mattarella a Presidente. Gli sono tutti grati per la sua presenza gentile, accogliente e decisa nell’idea di un bene comune. Mattarella ha saputo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 12 febbraio 2022) Qui al cohousing, siccità da mesi e Covid tolgono il respiro. Con le mascherine abbracci e saluti sono diventati occhi. Occhi che cercano l’altro, nella triste considerazione che la relazione, cercata insieme per una «buona vita», ora è il primo pericolo. Sconforto. La pandemia fa capire l’importanza delle relazioni per la nostra esistenza. Applausi alla rielezione di Mattarella a Presidente. Gli sono tutti grati per la sua presenza gentile, accogliente e decisa nell’idea di un bene comune. Mattarella ha saputo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Per una Invasione Ucraina, vertice urgente tra i leader mondiali: attesa telefonata Biden - Putin ...che 'tutte le operazioni sono sul tavolo' e che Bruxelles 'sta continuando il suo lavoro su una pronta risposta in particolare nel campo energetico , aprendo un dialogo con i partner europei per ...

Il partito che non c'è. Così Draghi protegge il suo profilo istituzionale Una sorta di promoveatur ut amoveatur. "Ringrazio i molti politici che con straordinaria sollecitudine mi candidano per tanti posti", ha replicato Draghi: "Ma se decidessi di trovarmi un lavoro lo ...

SpaceX ha perso 40 satelliti per una tempesta solare Adnkronos Integrated Pharmaceuticals Inc (INTP) La Cronologia dei dividendi è una singola pagina che permette di controllare tutte ... fornisce le date di stacco del dividendo per il prossimo mese.

BioGaia AG ADR (BIOGY) La Cronologia dei dividendi è una singola pagina che permette di controllare tutte ... fornisce le date di stacco del dividendo per il prossimo mese.

