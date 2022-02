Per Tomaso Trussardi, un colpo al cuore in diretta tv: Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti... così (Di venerdì 11 febbraio 2022) Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme. Succede nel nuovo programma Michelle Impossible, che vedrà la conduttrice in prima serata su Canale 5 per ben due sere: mercoledì 16 e mercoledì 23 febbraio. La Hunziker e Ramazzotti hanno lasciato alle spalle la separazione e il divorzio nel 2009, riconciliandosi proprio davanti ai telespettatori. Molti di loro dopo che la showgirl ha chiuso un'altra importante storia, quella con Tomaso Trussardi, sognano che per il cantante e la Hunziker ci sia un ritorno di fiamma. Sul ritorno di fiamma si era pronunciato lo stesso cantante, negando il flirt ma confermando che "per lei ci sono e ci sarò sempre, mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022)eddi nuovo insieme. Succede nel nuovo programmaImpossible, che vedrà la conduttrice in prima serata su Canale 5 per ben due sere: mercoledì 16 e mercoledì 23 febbraio. Lahanno lasciato alle spalle la separazione e il divorzio nel 2009, riconciliandosi proprio davanti ai telespettatori. Molti di loro dopo che la showgirl ha chiuso un'altra importante storia, quella con, sognano che per il cantante e laci sia un ritorno di fiamma. Sul ritorno di fiamma si era pronunciato lo stesso cantante, negando il flirt ma confermando che "per lei ci sono e ci sarò sempre, mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di ...

