Pechino 2022, Gut-Behrami dopo oro Super-G: "Non avevo buone sensazioni dopo mia prova"

"È stata una giornata intensa. Non ero sicura di vincere dopo la mia prova, ma alla fine sono contenta di aver messo tutto insieme. Solitamente riesco sempre a capire se quello che ho fatto in pista è abbastanza per fare bene, questa volta non avevo buone sensazioni, ed è stato intenso da questo punto di vista. Non ho avuto una stagione semplice, è difficile per me essere continua e in piene forze, non ho avuto ritmo perché mi sono fermata spesso e non ho disputato tutte le gare, ma ora ho iniziato con un bronzo e un oro, sto sciando bene". Questo il commento di Lara Gut-Behrami dopo la medaglia d'oro conquistata nel Super-G alle Olimpiadi di Pechino 2022.

