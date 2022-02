Oggi Paolo Calissano avrebbe compiuto 55 anni 52 giorni fa la morte misteriosa

(Di venerdì 11 febbraio 2022) La vita diè stata costellata di molti alti, ma anche di tantissimi bassi; tutto fino all’epilogo più tragico, la, avvenuta, secondo gli inquirenti, il 29 dicembre, ma scoperta solo il 31 dicembre, anche se c’è chi non è d’accordo con la versione “ufficiale” della vicenda, come vi spiegheremo tra poco.è stato trovato senza vita nella sua casa romana, ucciso, dicono le fonti ufficiali, da un’overdose fatale di farmaci; niente cocaina, come qualcuno aveva inizialmente supposto, memore anche delle brutte vicende che lo avevano riguardato da vicinofa. Facciamo un passo indietro: è il 2005 e, figlio della Genova “bene”, di un importante imprenditore ligure ex ufficiale dell’aeronautica e della nobildonna Mercedes ...

Advertising

pavelrikonev : RT @SalernoEditrice: #Inedicola, oggi, su @Avvenire_Nei la lusinghiera recensione di Franco Cardini al #Manfredi di Svevia di Paolo Grillo.… - SalernoEditrice : #Inedicola, oggi, su @Avvenire_Nei la lusinghiera recensione di Franco Cardini al #Manfredi di Svevia di Paolo Gril… - paolo_cesario : RT @IfUSeekSteven: Dieci anni oggi ci lasciava la voce più bella del mondo. ?? #WhitneyHouston - paolo_landi : Oggi a Pavia, con 150 studenti di liceo al Collegio Cairoli a parlare di #socialnetwork a partire dal mio libro… - Giovanna7514 : @Paoloscorpio66 Buongiorno Paolo ???? oggi son in stato comatoso ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi Paolo

Guardando all'Italia, dove dale mascherina all'aperto non sono più obbligatorie, sulla prima pagina del Corriere della SeraGiordano esprime la sua preoccupazione per un'idea che inizia a ...Roberta Barbi " Città del Vaticano Era già malato, Papa GiovanniII quando, nel 1992, annunciò al mondo l'istituzione di una Giornata di preghiera da dedicare ..., come allora, le Chiese ...domani compreso, potrebbero arrivare buoni consigli per voi nati nel segno, cercate di apprezzarli. Leggi l'oroscopo di Paolo Fox 9 febbraio per tutti i segni: Ariete Toro Gemelli Cancro ...3' di lettura 11/02/2022 - Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessore alla partecipazione e alla Città dei 15 minuti, Andrea Catarci alla presenza del direttore generale Paolo Aielli e del ...