“Non sta facendo una bella figura!” | Sophie “analizza” il percorso di Alex al GF Vip – VIDEO

Sophie Codegoni chiacchierando con Nathaly Caldonazzo durante un messaggio, ha svelato il suo punto di vista nei confronti di Alex Belli, ex concorrente del Grande Fratello Vip che lunedì sera rientrerà in Casa. "Non sta facendo una bella figura!", Sophie "analizza" il percorso di Alex Lui non sta facendo una bella figura, non è una fama... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

