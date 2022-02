“Non è amore”: Miriana Trevisan è sconvolta, l’avvertimento che non si aspettava (Di venerdì 11 febbraio 2022) Messaggio aereo particolare per la showgirl Miriana Trevisan rimasta colpita in modo negativo: la verità rischia di cambiare tutto La showgirl Miriana Trevisan (screenshot Twitter)Giornata di grande traffico aereo sulla casa del Grande Fratello Vip con una serie di messaggi che sono arrivati agli inquilini. Ad aver attirato l’attenzione è stato però un aereo in particolare ovvero quello arrivato per la showgirl Miriana Trevisan. Alla gieffina è infatti arrivato un messaggio inaspettato ovvero: “Miri svegliati non è amore. Da chi ti vuole bene“ firmato da 22 22. Come hanno sottolineato all’interno della casa questo è un chiaro avvertimento per la gieffina in merito alla sua storia d’amore con Biagio D’Anelli, conosciuto proprio nella casa più spiata ... Leggi su specialmag (Di venerdì 11 febbraio 2022) Messaggio aereo particolare per la showgirlrimasta colpita in modo negativo: la verità rischia di cambiare tutto La showgirl(screenshot Twitter)Giornata di grande traffico aereo sulla casa del Grande Fratello Vip con una serie di messaggi che sono arrivati agli inquilini. Ad aver attirato l’attenzione è stato però un aereo in particolare ovvero quello arrivato per la showgirl. Alla gieffina è infatti arrivato un messaggio inaspettato ovvero: “Miri svegliati non è. Da chi ti vuole bene“ firmato da 22 22. Come hanno sottolineato all’interno della casa questo è un chiaro avvertimento per la gieffina in merito alla sua storia d’con Biagio D’Anelli, conosciuto proprio nella casa più spiata ...

Advertising

CardRavasi : Le grandi acque non possono spegnere l’amore né i fiumi travolgerlo. (Ct 8,7) - PieroPelu : Ragazzaccc onestamente non mi sarei mai aspettato così tanta stima, amicizia e amore da parte vostra per un sia pur… - SanremoRai : A chi non è capitato di aspettare il proprio amore seduti a un tavolo? Dubbi come spilli pungono, la notte è compag… - gemini_as_fuck : amore ti rendi conto della cosa grande che hai fatto? non vedo l'ora di vedere il cortometraggio ?? #StanzaTommi - johnnysalvami : RT @xrhodaxx: alla conferenza: 'a me piace innamorarmi. il mio cuore è aperto' oggi: 'così ti preparo all'amore perché il mio cuore è chiu… -