Love is in the air anticipazioni: Eda dice una bugia a Serkan

Vediamo insieme che cosa sta succedendo nella nostra amatissima soap opera turca dove Eda sembra stia facendo qualcosa di particolare. Anche oggi, 11 febbraio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda Love is in the air. La soap opera turca che vede al centro dell'attenzione la storia tra Eda, la bella paesaggista.

Ultime Notizie dalla rete : Love the Programmi Tv venerdì 11 febbraio 2022: ecco tutti i consigli di Velvet ... mentre le prossime serie saranno: Real Madrid: La leggenda bianca dall'11 febbraio With Love dall'11 febbraio The marvelous Mrs. Maisel la quarta stagione dal 18 febbraio LOL: Chi ride è fuori , la ...

Love is in the Air Anticipazioni 11 febbraio 2022: Eda costretta a mentire a Serkan… ComingSoon.it The Transporter in streaming L'anticipazione della puntata di Love is in the Air che andrà in onda lunedì 14 febbraio L'anticipazione della puntata di Love is in the Air che andrà in onda lunedì 14 febbraio ...

Love is in the air, anticipazioni al 18 febbraio: Eda e Serkan si uniscono in matrimonio Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Love is in the air, che racconta nella seconda stagione il difficile e appassionato amore fra Eda Yildiz e Serkan Bolat.

